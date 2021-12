Vuity, un collirio al posto degli occhiali da lettura: basta una goccia al giorno

Gocce a base di pilocarpine che restringono la pupilla e migliorano la visione da vicino per 6-10 ore. Così funziona Vuity, il collirio approvato dalla Fda (Food and Drug Administration) a ottobre che si può utilizzare al posto degli occhiali da lettura. Vuity è un trattamento disponibile su ricetta medica da applicare una volta al giorno che può aiutare molti dei 128 milioni di americani che soffrono di presbiopia. Questo senza compromettere la visione a lungo raggio. «Per chiunque non voglia giocherellare con gli occhiali da lettura, questa potrebbe essere un'alternativa davvero utile», ha affermato Scott M. MacRae, oculista presso il Center for Visual Science dell'Università di Rochester. Quasi il 90% degli adulti americani sopra i 45 anni ha problemi con la vista da vicino, una condizione che in genere peggiora nel tempo.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Come funziona