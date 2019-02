Diabete, aumenta del 35% il rischio di avere mal di schiena

Il mal di schiena affligge milioni di persone in Italia e nel mondo, ma chi ha il diabete ha maggiori probabilità in più di soffrirne: ben il 35% in più. A individuare l'associazione tra queste due condizioni è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Plos One. La maggior parte degli adulti ha sofferto di lombalgia nel corso della vita e quasi la metà ha lamentato almeno una volta dolore ai muscoli del collo; il diabete è, invece, una condizione cronica sempre più diffusa, che si stima colpisca oltre 425 milioni nel mondo, 52 milioni in Europa, 5 milioni in Italia (considerando anche chi non sa di averlo). I ricercatori dell'Università di Sydney hanno esaminato il legame tra le due condizioni, evidenziando che chi ha il diabete presenta un rischio maggiore del 35% di soffrire di lombalgia e del 24% di dolore al collo, rispetto a chi non lo ha.





Ancora non sappiamo il motivo del collegamento ma questi risultati suggeriscono che sarebbero necessarie ulteriori ricerche su questo legame

, ha detto il coautore Paulo Ferreira, professore associato della Facoltà di scienze della salute dell'Università di Sydney. I ricercatori raccomandano ai medici di prendere in considerazione uno screening per individuare la presenza di diabete in pazienti che lamentano dolore al collo o lombalgia. Potrebbero, infatti, soffrirne senza saperlo: ben il 20% dei casi, infatti, non è diagnosticato.





I risultati mostrano un incremento di questi dolori in persone con diabete ma non emerge un rapporto causale tra i due. E' probabile invece che questa comorbidità sia dovuta al fatto che condividono le stesse precondizioni, come il peso eccessivo e la poca attività fisica

spiega Agostino Consoli, presidente eletto della Società Italia di Diabetologia (Sid) e professore ordinario di endocrinologia all'Università di Chieti-Pescara.

