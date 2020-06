Coronavirus, frenano i decessi: 60 da ieri. I malati sono 41.367 (-708), i guariti 158.355 (+848)

Frena il numero di decessi da coronavirus in Italia: i morti da ieri sono 60, uno dei numeri più bassi delle ultime settimane. Mentre il totale delle vittime tocca quota 33.475, il numero di contagi dall'inizio della pandemia è di 233.197, 178 in più rispetto alla giornata da ieri: le persone attualmente malate sono invece 41.367, 708 in meno rispetto al dato del 31 maggio. I guariti raggiungono quota 158.355.

Ultimo aggiornamento: 18:08

