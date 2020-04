Covid-19, Pregliasco: «Il paradosso del virus: c'è un rallentamento, ma il plateau resiste. Ecco perché»

«È corretto uscire con la mascherina: in Lombardia per precauzione dovremmo considerarci tutti positivi a Covid, inoltre vedere le persone con naso e bocca coperte rafforza il messaggio di distanziamento sociale, importante per non far tornare il virus a 'correrè». A dirlo è Fabrizio Pregliasco, commentando l'ordinanza del presidente della Regione Lombardia che «introduce l'obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere se stesso e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe». «Resta il problema della disponibilità delle mascherine per la popolazione», aggiunge il virologo.

Locatelli: «Il pericolo non è passato, ma salvate 30 mila vite con le misure precauzionali che vanno mantenute»