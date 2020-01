Caviglia ricostruita in 3D all'ospedale Rizzoli di Bologna: «Venti pazienti in lista per il trapianto»

Caviglia ricostruita in 3D all'ospedale Rizzoli di Bologna: sono una ventina i pazienti in attesa di trapianto, con il «prossimo intervento di questo tipo in programma entro gennaio», dicono i medici. «I pazienti in attesa di questo tipo di intervento sono già una ventina e sono tutti già stati sottoposti ad esami per l'applicazione di questi impianti realizzati con la stampa 3D. Essendo una risposta clinica molto innovativa, ci aspettiamo una richiesta molto elevata». Così Cesare Faldini, direttore Clinica ortopedica e Traumatologica dell'ospedale Rizzoli di Bologna, ha risposto a una domanda dei cronisti per spiegare le prospettive future dopo l'intervento di ricostruzione di una caviglia con una protesi stampata in 3D su misura del paziente.

Tumore al seno, ricostruzione gratuita ​per le donne che hanno superato la malattia: approvata la proposta

Vito come Pistorius, il gatto bionico ha due protesi al posto delle zampe



Il primo intervento al mondo di questo tipo, eseguito nell'ottobre scorso all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna su un paziente di 57 anni originario della Lombardia, verrà seguito da altri «il prossimo, di questo tipo verrà eseguito entro gennaio - ha spiegato ancora Faldini - in un anno stimiamo di potere intervenire su una ventina di pazienti. Siamo partiti dai casi peggiori, senza soluzioni. Dopo l'operazione, durata circa un'ora, il primo paziente in 4 settimane è tornato in piedi e per lui è stato programmato uno schema riabilitativo».

Ultimo aggiornamento: 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA