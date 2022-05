Vaiolo delle scimmie, Russia accusa gli Usa: «Controllano biolaboratori in Nigeria, Oms indaghi»

La Russia torna ad accusare gli Stati Uniti di controllare laboratori biologici all'estero e di utilizzarli in maniera pericolosa. Secondo quanto sostiene il ministero della Difesa russo, gli Usa avrebbero almeno 4 biolaboratori in Nigeria, Paese da dove arriva il vaiolo delle scimmie. Mosca, come riporta la Tass, ha chiesto all'Organizzazione mondiale della salute (Oms) di aprire un'inchiesta in merito.

APPROFONDIMENTI MONDO Roditori a rischio VAIOLO Cosa è vaccino Imvanex L'EPIDEMIA Vaiolo delle scimmie partito da una festa a Maspalomas? IL VIRUS Animali a rischio CIRCOLARE La circolare IL CASO Vaiolo delle scimmie, arriva il vaccino in Francia: a chi... L'ALLARME Vaiolo delle scimmie, sesto caso a Roma. Galli:... SALUTE Vaiolo delle scimmie, la conferenza stampa allo Spallanzani di...

Vaiolo delle scimmie partito da una festa Lgbt a Maspalomas? Gli attivisti: «Poteva capitare a chiunque»

Vaiolo delle scimmie, la Russia accusa gli Usa

Igor Kirillov, capo della "Forze armate russe per la Difesa chimica, biologica e radioattiva", ha affermato: «Sullo sfondo di numerosi casi di violazioni statunitensi dei requisiti di biosicurezza e di conservazione negligente di biomateriali patogeni, chiediamo di indagare sulle attività dei laboratori nigeriani finanziati dagli Usa ad Abuja, Zaria, Lagos e informare la comunità mondiale sui suoi risultati».

Le accuse di Kirillov, in pieno stile propagandistico russo, tirano in ballo anche l'Ucraina: secondo Mosca sul territorio sarebbero stati rinvenuti documenti americani sulla gestione di emergenze legate a focolai di vaiolo. «La mancanza di controlli adeguati e le violazioni dei requisiti di biosicurezza negli Stati Uniti possono portare all'uso di questo agente patogeno per scopi terroristici», ha aggiunto Kirillov.

La fondatezza di queste accuse è tutta da verificare. Non è la prima volta, infatti, che da Mosca sostengono che gli Usa facciano esperimenti biologici all'estero. Già in passato la Russia parlò di pericolosi laboratori in Ucraina, senza però riuscire a dimostrare le proprie tesi.