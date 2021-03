Covid, Youtube ha rimosso 30mila video negazionisti in sei mesi

Boom di video negazionisti e di disinformazione sul Covid-19. Negli ultimi sei mesi YouTube ha dovuto rimuovere 30mila video che propagandavano false informazioni sul coronavirus. Lo riporta il sito Axios, secondo cui questo è il primo dato fornito dalla compagnia da quando ha annunciato, lo scorso ottobre, una stretta su questo tipo di disinformazione. I video incriminati, scrive il sito citando Elena Hernandez, una portavoce dell'azienda, «includono affermazioni sulle vaccinazioni contro il Covid-19 che contraddicono le autorità sanitarie locali o l'Oms. In totale, dal febbraio 2020, abbiamo rimosso oltre 800mila video relativi a informazioni pericolose o fuorvianti sul coronavirus».

APPROFONDIMENTI CORONAVIRUS Ritiro lotto Astrazeneca, la Asl2: «Si può proseguire... ROMA Vaccini Lazio, è allarme scorte. D'Amato: «Abbiamo... IL CASO Covid a Cesena, operatrice di una casa di riposo non si vaccina e si... IL CANTANTE Valerio Scanu: «Mio padre era sano ed è morto di Covid,...

Coronavirus, ambulante no-mask al mercato: terza multa, ora rischia la licenza

A segnalare quali video violano potenzialmente la policy della compagnia, spiega Axios, sono sia gli algoritmi automatici applicati dal sito che i revisori umani. Le segnalazioni sono poi valutate da un ulteriore livello di revisione, e gli account che violano le regole sono rimossi permanentemente. Politiche simili sono state adottate anche dalle altre piattaforme principali, da Twitter a Facebook, anche se non tutta la disinformazione viene catturata dalla sorveglianza. Secondo uno studio del Center for Countering Digital Hate, ad esempio, fino a fine 2020 l'algoritmo di Instagram ha continuato a consigliare contenuti negazionisti nonostante le contromisure messe in atto.

Instagram is broken.

Its algorithm is recommending Covid and vaccine lies to millions of users during a pandemic.

Our new report with @RestlessDev exposes the problem and how @Instagram's owner @Facebook can fix it.

Sign our open letter to #fixinstagram https://t.co/CVUDURDB5R pic.twitter.com/butOSTuAMY

— Center for Countering Digital Hate (@CCDHate) March 9, 2021