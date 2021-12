Terza dose, da Ema via libera al richiamo Johnson&Johnson: vale come booster per chi ha fatto Pfizer o Moderna

Via libera dall'Agenzia europea del farmaco (Ema) alla dose di richiamo del vaccino Janssen (Johnson & Johnson) che può essere presa in considerazione almeno 2 mesi dopo la prima dose per le persone con età superiore a 18 anni. Il booster J&J, secondo Ema, può essere considerato anche come terza dose per chi si è sottoposto a Pfizer o Moderna.

Gli effetti sulla protezione

La raccomandazione segue i dati che mostrano come un richiamo del vaccino J&J sviluppato da Janssen, somministrato almeno 2 mesi dopo la prima dose negli adulti, ha portato a un aumento degli anticorpi contro Sars-CoV-2. «Il rischio di trombosi in combinazione con trombocitopenia (Tts) o altri effetti collaterali molto rari dopo un richiamo non è noto e viene attentamente monitorato», aggiunge l'ente regolatorio Ue nella nota in cui spiega i contenuti della raccomandazione. Come succede per tutti i medicinali, l'Ema assicura che continuerà «a esaminare tutti i dati sulla sicurezza e l'efficacia del vaccino Janssen».