Sesso orale e tumori alla gola, casi in aumento dopo il boom delle app di incontri

Sesso orale e tumore alla gola: il legame è ormai provato e anzi si registra un aumento dei casi dovuto a una vita sessuale, che anche a causa delle app di incontri come Tinder o Grindr, è diventata sempre più attiva e promiscua. Il paziente tipo è uomo, giovane, spesso non fumatore e di ceto sociale medio alto. Il tipo di tumori in aumento sono quelli all'orofaringe (tonsille, palato molle, base della lingua, ugola) provocati da Hpv, ovvero dal Papilloma virus, lo stesso che nelle donne genera il cancro alla cervice uterina. Si contrae attraverso il sesso orale che quasi sempre viene fatto senza protezioni.

Ma come si capisce di aver sviluppato il tumore alla gola? Il sintomo più scontato è il mal di gola, spesso irradiato all'orecchio, che però non risponde alle comuni terapie. Si ha inoltre difficoltà nella deglutizione e talvolta lesione vegetante o ulcerata alla tonsilla o alla base della lingua. La buona notizia è che i tumori dell'orofaringe sono curabili ma è fondamentale una diagnosi tempestiva.



