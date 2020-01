In Inghilterra infezione da papilloma virus quasi scomparsa grazie al vaccino

In Inghilterra le infezioni dal papilloma virus, Hpv, tra le ragazze sono praticamente scomparse dopo l'introduzione del programma di vaccinazione nelle scuole iniziato nel 2008. Lo affermano i dati resi noti da Public Health England, secondo cui il tasso è sceso dal 15% a meno del 2% nelle ragazze tra 16 e 18 anni. I dati, riferisce il Guardian, alimentano la speranza che nei prossimi anni ci possa essere un drastico calo dei casi di tumore cervicale, che ha proprio nell'Hpv una delle cause principali, e che spesso è diagnosticato tra i 25 e i 29 anni.

Vaccinazione contro il Papillomavirus per le ragazze, in Italia è ancora insufficiente

Di pari passo con le infezioni sono scese anche le lesioni genitali, passate dal 7-10% delle ragazze nel 2010 al 4% nel 2017. Nel paese la copertura vaccinale per l'Hpv è molto alta, con l'83,9% delle bambine di 9 anni che ha ricevuto le due dosi, mentre solo lo scorso anno è iniziata la vaccinazione dei maschi. In totale sono state somministrate oltre 11 milioni di dosi di vaccino. «Migliaia di donne e uomini in meno avranno una diagnosi di tumore grazie alla vaccinazione contro l'Hpv - commenta Nicola Blackwood, ministro della Salute -. È incredibile pensare che questa vaccinazione ci sta aiutando a eradicare il tumore cervicale».

Papilloma virus, a Villa Mafalda un centro di prevenzione: i ricavi alla ricerca sui tumori femminili

© RIPRODUZIONE RISERVATA