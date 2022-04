Mascherine al chiuso, il 1° maggio l'addio? Pregliasco: «Necessaria proroga». Omicron spaventa: a Philadelphia torna l'obbligo

Dal 1° maggio scatta il liberi tutti. Ciao, ciao mascherine (anche al chiuso). La data annunciata dal Governo nel Decreto riaperture del 17 marzo sarà quindi il freedom day che gli italiani aspettano da tempo. Nessun tipo di protezione in nessun luogo, neppure a scuola, e nello stesso giorno addio anche al Green Pass (tranne che nelle strutture sanitarie e nelle Rsa).

APPROFONDIMENTI L'ESPERTO Draghi positivo SALUTE Crisanti: «Omicron ormai non si contiene» CINA Omicron, a Shanghai flop «tolleranza zero» IL TEMA Omicron, Crisanti: «Il virus ormai non lo contieni, lo... LA QUERELA Bassetti denunciato da un gruppo di medici: «Ci ha... COVID-19 Omicron, crescono le reinfezioni. L'Iss: «Più... L'ESPERTO Omicron, Crisanti: «Il virus ormai va così veloce... L'ESPERTO Omicron 2, Pregliasco: «Il virus non si è... IL VADEMECUM Pasqua, le regole anti contagio da Covid: no ai buffet e... INVISTA Sileri: "A maggio probabile fine obbligo mascherine al...

Omicron, Crisanti: «Il virus ormai non lo contieni, lo farei girare più liberamente. Basta mascherine e quarantene»

Mascherine al chiuso, l'addio è incerto

Ma se sulla cerificazione verde non ci sono dubbi, attenzione perché sul discorso mascherine nulla è certo. Le istituzioni stanno difatti già mettendo le mani avanti avvertendo gli italiani che l'addio arriverà solo se la curva epidemologica lo consentirà. Quindi se i contagi continuassero ad aumentare e contemporaneamente conseguirebbe una pressione troppo gravosa sugli ospedali, il dietrofront dell'esecutivo è già scritto.

Omicron 2, Pregliasco: «Il virus non si è raffreddorizzato, ce lo dicono le centinaia di morti al giorno»

Gli esperti divisi

Da giorni gli esperti sono divisi tra chi spinge a proseguire sulle decisioni già prese confermando così la roadmap già segnalata con data ultime dei dispositivi di protezione cerchiata al 1° maggio, e chi invece invita a riflettere e a prendere in considerazione di alzare il freno a mano e non spingere sull'acceleratore.

La circolazione virale del Covid è ancora altissima, come conferma da giorni il monitoraggio Iss, e i nuovi casi tendono a calare molto lentamente. In più queste vacanze di Pasqua, in cui gli italiani sembrano essersi totalmente dimenticati dell'esistenza del virus, che come abbiamo visto in passato possono essere un’occasione importante di contagio.

Bassetti denunciato da un gruppo di medici: «Ci ha chiamati santoni millantatori, fattucchieri e maghi». La replica: hanno prescritto liquirizia

Il ministro Speranza

Il ministro Speranza ci va cauto, ribadendo che le mascherine sono ancora essenziali, rimandando così ogni decisione a dopo Pasqua, spiegando che verrà fatta una riflessione. Intanto sembra già escluso che la mascherina venga eliminata ovunque: ad esempio le scuole dovrebbero fare eccezione e per gli studenti l’obbligo dovrebbe restare fino a fine anno.

Omicron, perché in Italia ci sono tanti morti? L'eccesso di mortalità (+10%) spiegato dai dati

Cosa ne pensa Pregliasco

In merito allo stop dell'uso di mascherine al chiuso datato 1° maggio si è espesso anche Fabrizio Pregliasco, il direttore sanitario dell'Ircss Galeazzi di Milano: «Secondo me andrebbe un pochino prorogato. Vediamo come vanno avanti i dati. Perchè se si conferma questo Rt inferiore a 1 allora via via dovrebbe finire questa onda e se termina questa onda allora lasciamo andare anche questo». Torna a parlare anche delle conseguenze di questi giorni di festa Pregliasco: «In questa fase - dice il direttore sanitario all'Ansa - dobbiamo aprire in progressione e purtroppo credo che questi giorni di Pasqua potranno essere un elemento di rischio rispetto all'effetto che potremo vedere fra 15 giorni». Diverso è il discorso della mascherina per soggetti fragili o persone che li assistono. Per queste categorie «bisogna assolutamente continuare a indossarla. Continuiamo a usarla ma con buon senso nell'ottica delle situazioni di rischio», conclude Pregliasco.

Draghi positivo, Pregliasco: «Potrebbe essere Omicron 3, ecco che terapia gli consiglio di fare»

E Cicozzi?

E dello stesso avviso è anche il direttore dell'Unità di Statistica medica ed epidemiologia molecolare del Campus Bio-medico di Roma, Massimo Ciccozzi: «Prima di togliere le mascherine al chiuso aspetterei i dati di maggio. A oggi dico assolutamente di tenerle al chiuso». Vogliono tutti aspettare i dati aggiornati al dopo-feste. «Il consiglio - dice ancora Ciccozzi all'Ansa - è di averle anche all'esterno in casi di grandi aggregazioni di persone, come abbiamo sempre fatto e dobbiamo continuare a fare. C'è ottimismo, ma bisogna avere anche cautela e buon senso nell'andare a valutare i dati. Io mi fido di quelli settimanali. Aspettiamo la fine di questa settimana e inizio della prossima», dopo queste feste di Pasqua, «anche se poi abbiamo il periodo del 25 aprile e del primo maggio. Io aspetterei».

Covid, crollano i tamponi: la metà rispetto a Natale. «Più positivi di quelli censiti». E crescono le reinfezioni

Omicron spaventa, impennata di casi a New York

Omicron con le sue sottovarianti continua a preoccupare in tutto il mondo. Mentre a Shanghai si va avanti con la strategia "zero Covid" con lockdown carcerari che fanno alzare le proteste torna la paura anche a New York. L'impennata dei casi di Covid potrebbe portare, infatti, la prossima settimana le autorità sanitarie ad alzare il livello di allerta da «rischio basso a medio». Il commissario alla Salute, Ashwin Vasan, ha avvertito che in cinque quartieri i contagi sono «in costante aumento» e ha annunciato che «nei prossimi giorni, probabilmente all'inizio della prossima settimana, alzeremo il livello d'allerta». Vasan ha consigliato ai newyorkesi di ricominciare ad usare le mascherine al chiuso perchè le sottovarianti di Omicron «si trasmettono più velocemente», anche se non ci sono prove che causino una malattia più grave. Il commissario ha inoltre raccomandato a chi è partito o ha visto la famiglia in queste vacanze di Pasqua di farsi un test una volta rientrati. Secondo gli ultimi dati, che risalgono a mercoledì scorso, le due varianti di Omicron rappresentano l'80,6% dei nuovi casi registrati in tutto lo Stato.

Omicron, a Shanghai flop «tolleranza zero»: primi tre morti nonostante il lockdown per 26 milioni di abitanti

A Filadelfia tornano le mascherine

E nel frattempo da oggi a Philadelphia torna l'obbligo di mascherine al chiuso dopo che la città nei giorni scorsi ha registrato un picco di nuovi casi di Covid-19. È la prima grande città degli Stati Uniti a reimporre la misura, che varrà in tutti i luoghi pubblici al chiuso, comprese scuole, aziende, ristoranti ed edifici governativi. I casi di Covid a Filadelfia sono raddoppiati in una settimana e adesso la media è di 142 nuovi contagi al giorno. A livello nazionale, i casi stanno registrando una tendenza al rialzo in più della metà degli Stati, sebbene il numero sia ancora relativamente basso. Con una media di circa 34.000 nuovi contagi al giorno, il tasso giornaliero negli Usa rimane uno dei più bassi da metà luglio.

Omicron, perché la Cina ci mette di nuovo paura? «Rischiamo nuove mutazioni molto pericolose»

India, scatta l'allarme

E anche in India la situazione è grave: il Paese ha registrato ieri 2.183 nuovi casi di coronavirus, circa il 90% in più rispetto ai 1.150 di sabato: lo ha reso noto il governo. I decessi legati alla malattia sono stati 24. Tra le città più colpite New Delhi, con 517 nuovi positivi e un totale di 1.518 ricoverati, il livello più alto dallo scorso tre marzo. Alcuni stati hanno preso misure per bloccare la diffusione del virus, come l'Uttar Pradesh cha ha reso nuovamente obbligatorio l'uso delle mascherine nei luoghi pubblici. Da qualche settimana l'India ha eliminato ogni restrizione alla libertà di movimento dei cittadini.