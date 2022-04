La guerra alla variante Omicron in Cina si combatte con una strategia "Tolleranza Zero". Di fronte all'aumento dei contagi a Shanghai il governo il 4 aprile ha deciso l'invio di una task force con oltre 12mila sanitari che si occuperà di effettuare il tampone per il Covid-19 nel più breve tempo possibile tutti i 26 milioni di abitanti della città. Il lockdown in due fasi è iniziato l'8 marzo di fronte all'aumento di contagi.