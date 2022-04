Omicron, Crisanti: «Il virus non lo contieni, lo farei girare più liberamente. Basta mascherine e quarantene»

Andrea Crisanti e il virus, la sua teoria: «Con l'indice di contagiosità che ha Omicron, le misure di contenimento non funzionano più. A Shanghai sono in lockdown da quasi un mese ma non si vede la fine. Sapendo di non poterlo contenere, fare circolare più liberamente il virus, proteggendo però anziani e fragili».

Il microbiologo dell'Università di Padova spiega così a La Stampa la sua strategia: dunque niente più «mascherine al chiuso e quarantena per i positivi perché con Omicron è cambiato il paradigma: la priorità non è più controllarne la diffusione ma non far ammalare i fragili perché se si contagia un quindicenne non fa nulla, se succede a un anziano con altre malattie si può ancora perdere la vita».

Sul lavoro, Crisanti sostiene che sarebbe il caso di «consentire l'attività in smart working» soprattutto a chi «non risponde al vaccino: stiamo tornando a 150 anni fa, quando le malattie infettive erano la prima causa di morte».

