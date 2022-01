Il booster protegge gli over 50 dalla morte causata da Omicron fino al 95%. I dati, riferiti alla Gran Bretagna, sono stati forniti dall'Uk Health Security Agency (UkHsa), il quale ha spiegato che il booster offre «alti livelli di protezione dal ricovero e dalla morte nei membri più vulnerabili della nostra società».

La protezione è significativa anche contro l'ospedalizzazione. Dopo un booster Pfizer l'effetto protettivo è del 90% e scende al 75% dopo 10 a 14 settimane, rileva lo studio. Per quanto riguarda Moderna, il booster parte dal 90%-95% di protezione che dura fino a 9 settimane.

From today there is no longer a legal requirement to wear coverings.

Choosing to wear a face covering in crowded and enclosed spaces can help to stop the spread of COVID-19 😷 #COVID19 pic.twitter.com/Efrg4y3svG

— UK Health Security Agency (@UKHSA) January 27, 2022