Medici no vax tornano al lavoro, l'esultanza: «Finalmente, eravamo l'ultima categoria obbligata»

Medici no vax torneranno a lavoro. Non solo, anche gli infermieri sospesi perché si erano rifiutati di vaccinarsi saranno reintegrati. L'annuncio arriva direttamente dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha indicato due novità che saranno introdotte dal governo Meloni: il reintegro in servizio dei medici sospesi e l'interruzione della pubblicazione quotidiana dei numeri dei casi. Il bollettivo, infatti, d'ora in poi sarà settimanale.

Salute, Covid: addio al bollettino giornaliero, diventerà settimanale

Il provvedimento del Ministero della Salute

Il ministero della Salute ha comunicato che "per quanto riguarda il personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per inadempienza all’obbligo vaccinale e l’annullamento delle multe previste dal dl 44/21, in vista della scadenza al prossimo 31 dicembre delle disposizioni in vigore e della preoccupante carenza di personale medico e sanitario segnalata dai responsabili delle strutture sanitarie e territoriali, è in via di definizione un provvedimento che consentirà il reintegro in servizio del suddetto personale prima del termine di scadenza della sospensione“, si legge nella nota del Ministero.

L'esultanza dei medici no vax

Ippocrateorg, la rete di medici legata a un gruppo Facebook e a un sito diventato un riferimento per alcune terapie domiciliari alternative ai protocolli ufficiali Covid, che aveva chiuso per un periodo i battenti dell'assistenza per troppi medici no-vax impossibilitati ad esercitare, è tra i primi a postare su Facebook la notizia che arriva dal ministero della Salute sul fatto che è in via di definizione un provvedimento che consentirà il reintegro in servizio del personale non vaccinato. «Cade, quindi, l'obbligo di vaccino anche per l'ultima categoria che ne era soggetta. Finalmente!!!» è il commento su Facebook di chi gestisce il gruppo, a cui si associano commenti dello tenore da parte di chi li segue.