Covid, i leader all’Ue: «Viaggi e Green pass, servono misure nazionali coerenti e concordate»

Al Consiglio Europeo sul tavolo del summit di oggi c'è la decisione presa dall'Italia, che attraverso le nuove restrizioni ha imposto a chi rientra nel Paese la quarantena (ai non vaccinati) e il tampone (a chi invece è immunizzato). L'Unione Europea attraverso l'incontro tra i leader degli Stati membri cerca un'uniformità almeno in quanto alle regole in entrata e in uscita nell'area Schengen.

APPROFONDIMENTI IL VADEMECUM Tampone e quarantena, le nuove regole LO SCENARIO Oggi vertice a Bruxelles ECONOMIA Speranza: «Nostra priorità mettere Paese in... IL CONTAGIO Foto

I leader: coerenza su misure nazionali

Nel corso della prima parte del Consiglio Ue «molti leader», in merito alla validità del certificato digitale Covid (il Green pass), hanno sollevato il tema «dell'importanza di un approccio coordinato e coerente quando si adottano misure nazionali».

Sul tavolo ovviamente anche i viaggi e le eventuali restrizioni: «Molti leader - spiega un alto funzionario Ue - hanno sollevato il tema di un coordinamento internazionale, della necessità di informare adeguatamente i partner sulle misure europee» e di assumere «azioni proporzionate». Nel corso della discussione non è stato discusso «di quale specifico Paese ha preso determinate misure ma del coordinamento tra i membri dell'Unione».

Viaggi, curva contagi e ricoveri e "colore" delle zone: le Regioni "più sicure" dove andare a Natale

I vaccini

l tema dell'obbligo vaccinale non è stato «centrale» nel corso della prima parte del Consiglio Ue, dedicata all'emergenza Covid. È quanto spiegano fonti europee osservando come l'opportunità dell'obbligo sia stata sollevata da «un paio di leader». La discussione sull'emergenza pandemica, che le stesse fonti definiscono «buona», è ancora in corso anche perché non tutti i leader sono intervenuti.