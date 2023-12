Covid, aumentano i contagi: il picco a Natale. E nel Lazio ripartono gli open day per i vaccini

Aumentano i casi di Covid e il picco è previsto proprio a Natale quando, complici cene e pranzi di famiglia, il virus potrebbe circolare più facilmente. «Un aumento dei contagi Covid a Natale è molto prevedibile anche perché i dati sono sottostimati e non c'è più una vera tracciabilità del virus con un dato reale - spiega all'Adnkronos Salute Roberto Parrella, nuovo presidente nazionale degli infettivologi della Simit, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, e direttore Uoc Malattie infettive ad indirizzo respiratorio presso l'ospedale Cotugno di Napoli - Durante le feste sappiamo che vengono favorite le aggregazione e le riunioni familiari, per cui la nostra esortazione è quella di essere cauti e attenti soprattutto con anziani e fragili in casa. Se ci sono dei sintomi che possono far pensare al Sars-CoV-2 evitare contatti con altre persone e comunque di frequentare luoghi affollati. Purtroppo la copertura contro il Covid con il vaccino aggiornato è bassa e questo è un punto nevralgico».

Gli open day nel Lazio

«Il Covid è in leggera ripresa.