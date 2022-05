Bollettino Covid oggi 21 maggio, 23.976 nuovi casi e 91 morti. Tasso positività al 10,3%, giù le terapie intensive

Bollettino Covid Italia. Sono 23.976 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 26.561. Le vittime sono invece 91 rispetto alle 89 di ieri.

Omicron, ecco perché la sottovariante BA.5 potrebbe essere l'origine di una sesta ondata in Europa

Il bollettino Covid di oggi

Sono 231.931 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 233.745. Il tasso di positività è al 10,3%, in calo rispetto al 11,4% di ieri. Sono 301 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sei in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 20. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.570 (ieri 6.812), ovvero 242 in meno in rispetto a ieri.

I numeri

Sono 856.869 le persone attualmente positive al Covid, 17.541 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 17.229.263 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.918. I dimessi e i guariti sono 16.206.476, con un incremento di 41.696 rispetto a ieri. A livello territoriale, le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono Lombardia (3.287), Campania (2.626) e Lazio (2.479).