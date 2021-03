Cortisone e idrossiclorochina, Burioni: «Da alcuni medici prescrizioni dissennate a malati a domicilio»

«Ci sono medici che prescrivono a pazienti Covid-19 domiciliari farmaci in maniera dissennata, in particolare idrossiclorochina e cortisone, che nei casi lievi sono completamente inappropriati. Vi prego di non dargli ascolto, visto che nessuno li ferma». Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Ci sono medici che prescrivono a pazienti COVID-19 domiciliari farmaci in maniera dissennata, in particolare idrossiclorochina e cortisone, che nei casi lievi sono completamente inappropriati. Vi prego di non dargli ascolto, visto che nessuno li ferma. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 24, 2021

«Se invece vi prescrive l'idrossiclorochina (Plaquenil) vi consiglio non solo di non prendere il medicinale, ma anche di cambiare immediatamente medico, visto che nessuno vi protegge dalla sua ignoranza. (sempre NIH)» aggiunge il virologo, allegando in un post le linee guida per il trattamento del Covid-19 dell'Istituto Nazionale di Sanità degli Stati Uniti.

