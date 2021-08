Covid Italia, bollettino 17 agosto: i primi dati dalle Regioni

Martedì 17 Agosto 2021, 15:07 - Ultimo aggiornamento: 16:27

Covid in Italia, il bollettino di oggi martedì 17 agosto 2021. In attesa nei numeri ufficiali che saranno resi noti dal ministero della Salute a partire dalle 17, ecco i primi dati provenienti dalle Regioni.

Covid, il bollettino di oggi: i dati dalle Regioni

Toscana, 5 decessi

Ancora cinque morti per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore secondo il report giornaliero che riferisce di altri 396 nuovi casi di positivi (età media 37 anni). I cinque deceduti sono di Firenze (3), Lucca e Arezzo. In Toscana sono ora 262.899 i casi totali di positività al Coronavirus, (+0,2% sul giorno precedente). Stesso incremento percentuale dei guariti che sono stati 505 in un giorno a tampone negativo (+0,2%) e raggiungono il totale di 243.667 unità. Gli attualmente positivi sono oggi in lieve calo a 12.274 totali (-0,9%) su ieri. Tra loro i ricoverati sono 347 (+13 persone su ieri, +3,9%) di cui 38 in terapia intensiva (una persona in più). Altre 11.927 persone positive sono in isolamento a casa con «sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere» o senza sintomi (-127 su ieri, -1,1%). Ci sono inoltre 12.038 (-263 su ieri, -2,1%) persone, anch'esse isolate in quarantena domiciliare, in sorveglianza attiva delle Asl e di altre autorità pubbliche per contatti con persone contagiate. Il totale delle vittime sale a 6.958 unità, così ripartite fra le province: 2.245 a Firenze, 608 a Prato, 637 a Pistoia, 529 a Massa Carrara, 671 a Lucca, 704 a Pisa, 418 a Livorno, 524 ad Arezzo, 340 a Siena, 191 a Grosseto, più 91 persone decedute sul suolo toscano ma residenti fuori regione. La Toscana è 11/a in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 7.167 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 7.500 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 9.368 casi x100.000 abitanti, Pistoia con 8.439, Pisa con 7.523, la più bassa Grosseto con 4.612x100.000.

Emilia Romagna, crescono i ricoveri

Sono 478 i nuovi casi di positività al Coronavirus scoperti in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di 27.710 tamponi, fra molecolari e antigenici. Continuano a crescere i ricoveri a ritmo sostenuto. Si contano sette morti, ma alcuni sono relativi ai giorni scorsi. Fra i nuovi positivi la media d'età è di 35,3 anni e 191 sono asintomatici. I casi attivi salgono a 13.428: il 97% sono in isolamento domiciliare, ma crescono i ricoveri che adesso sono 44 (quattro in più di ieri) in terapia intensiva e 361 (+17) negli altri reparti Covid. Le vittime sono sei in provincia di Bologna (tre uomini di 78, 89 e 96 anni e tre donne di di 60, 94 e 97 anni) e una donna di 72 anni in provincia di Rimini. Dall'inizio della pandemia, il numero dei morti in regione è di 13.309.

Veneto, 422 nuovi casi

Sono 422 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 446.514. Si registrano inoltre 3 decessi, per il totale a 11.657. Il dato emerge dal Bollettino regionale. Calano gli attuali positivi, che sono 12.965 (-451), ma crescono i ricoverati, che oggi sono 244 (+23) di cui 206 (+20) in area non critica e 38 (+3) in terapia intensiva. Il 75% dei ricoverati risulta non essere vaccinato.