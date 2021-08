Variante Delta, Fauci: «Aumenteranno i bambini in ospedale»

«La variante Delta ha una trasmissibilità più alta di quella che aveva Alpha. Quindi, dato che ci saranno probabilmente più bambini infettati, una certa percentuale di loro, anche se piccola, dovrà essere ricoverata in ospedale». Lo ha affermato il dottor Anthony Fauci, alto funzionario del governo Usa per la lotta alla pandemia. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

«Chiunque sia vicino ad un bambino dovrebbe essere vaccinato, e proprio in quello che dovrebbe essere l'ambiente protetto per antonomasia per i più piccoli, ossia la scuola»: Anthony Fauci non ha dubbi e parla chiarissimo: il top immunologo americano, consigliere del presidente Biden sul covid, in un incontro con il giornale 'Usa Today' ribadisce di essere assolutamente in favore delle scuole in presenza per i ragazzini americani a partire da settembre. Ma le condizioni affinchè ciò avvenga senza rischiare la salute dei bambini devono essere stringenti: vaccini per chiunque sia a contatto con loro e mascherine obbligatorie. Con la variante Delta in continuo aumento nel Paese e la sua capacità di contagiare i più piccoli in apparenza più delle precedenti versioni del Sars-Cov2, per Fauci non si possono fare passi falsi: «Per me vaccinare tutti gli adulti vicini ai bambini è senso comune, eppure anche per altre misure come l'uso delle mascherine nelle scuole assistiamo a reazioni e ribellioni come in Florida». Nello stato, infatti, il governatore Ron DeSantis ha addirittura minacciato di bloccare i fondi alle scuole che richiedano l'obbligo di mascherine. «Non ha senso non voler proteggere i bambini», si è sfogato lo scienziato.