Coronavirus, Rezza (Iss): «Siamo ancora nella Fase 1, direi no alla ripresa del campionato di calcio»

Coronavirus, Giovanni Rezza dell'Istituto superiore di sanità (Iss), componente del Comitato tecnico-scientifico, lo dice in maniera chiara che «siamo ancora nella Fase 1, non c'è dubbio». Rezza lo dice a margine della pubblicazione del bollettino di oggi della Protezione civile in cui si evince che torna a crescere il numero delle vittime per il Covid19 rispetto a ieri, e si affievola il numero dei guariti: 159.516 il numero complessivo dei casi (+3.153 rispetto a ieri), 35.435 i guariti (+1.224), e 20.465 le vittime (+566). Per il decimo giorno cala il numero delle persone ricoverate nelle terapie intensive: -83.

Coronavirus, mappa regione per regione: al Nord Veneto ok, Piemonte male. Umbria e Molise a contagio zero

Covid-19, in difficoltà le imprese che fabbricano mascherine: dalla Cina prezzi imbattibili

Giovanni Rezza (Iss): «Siamo ancora in Fase 1, non c'è dubbio». «Siamo ancora in fase uno, non c'è dubbio. Segnali positivi ci sono ma il numero dei morti è ancora elevato perché è da attribuire a contagi precedenti. I numeri diminuiscono lentamente perché si riferiscono ai contagi». È la precisazione di Giovanni Rezza dell'Istituto superiore di sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico nella conferenza stampa alla Protezione civile.

Rezza (Iss): «Calcio? Se dovessi dare un parere sulla ripresa del campionato direi di no». «Se dovessi dare un parere tecnico non lo darei favorevole e credo che il Comitato tecnico scientifico sia d'accordo. Poi sarà la politica a decidere». Lo ha detto Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e componente del comitato tecnico scientifico, rispondendo a una domanda sulla ripresa del campionato di calcio.

Rezza (Iss): «Non arriveremo a contagi zero». «Non arriveremo a contagi zero». L'ha detto Giovanni Rezza dell'Istituto superiore di sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico nella conferenza stampa alla Protezione civile. «Il virus non stopperà purtroppo la sua circolazione. A Wuhan ci sono riusciti prendendo misure incredibili - spiega - ma ora hanno un effetto ritorno. Da noi c'è una tendenza alla diminuzione. Però il virus continuerà a circolare e dovremmo mettere toppe in continuazione».

«Perciò dobbiamo essere molto preparati nella fase due - ha aggiunto Rezza - Ogni volta che ci saranno nuovi focolai, dovremmo essere prontissimi a bloccarli e contenerli. Va rafforzata la sorveglianza sul territorio, ci devono essere le app ma anche gli uomini che fanno i tamponi». Riguardo all'evoluzione dei numeri e dei casi, ha precisato: «Abbiamo avuto un aumento dei casi, non un picco. Poi un calo grazie agli interventi, sennò la curva avrebbe continuato a crescere. Ora i nuovi casi sono di meno rispetto a quelli di una settimana fa, ma abbiamo un andamento ondulante perché dipende se un giorno vengono fatti tamponi o più notifiche».



Rezza (Iss): «Non è detto che i recidivi siano contagiosi». «Ci sono recidive, la persona che sembra guarita, poi nuovamente è positiva». Lo ha detto Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto superiore di sanità (Iss) sottolineando che servono approfondimenti e «non è detto che la persona recidiva sia contagiosa».

Rezza (Iss): «Sulle scuole da riparire a settembre non posso che essere d'accordo con Locatelli». «Siamo nella fase 1. Gli indicatori sono positivi, ma serve cautela perché il virus circola. Quindi non posso che essere d'accordo con Locatelli». Lo ha detto Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto superiore di sanità (Iss) che, rispondendo a una domanda, si è detto d'accordo con Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, sulla necessità di rinviare a settembre la riapertura delle scuole.



Ultimo aggiornamento: 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA