Coronavirus, mappa regione per regione: al Nord Veneto ok, Piemonte male. Umbria e Molise a contagio zero

Coronavirus Italia, ecco la mappa del contagio regione per regione di oggi lunedì 13 aprile 2020. Diminuiscono i nuovi positivi che nella giornata di ieri sono stati 3.153, mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono 1224 (ieri erano oltre 1.600). Aumentano però anche i morti che tornano a sfondare quota 500 (566). La regione più colpita dal virus dopo la Lombardia si conferma il Piemonte con un saldo di 474 positivi in più rispetto a ieri. Continua invece il rallentamento dell'epidemia in Veneto con Zaia che ha annunciato un soft lockdown. Nessun nuovo caso in Miolise, solo uno in Umbria.

Misiani (Economia): «No al Mes, useremo fondi Bei e Sure»​

© RIPRODUZIONE RISERVATA