Coronavirus, in Italia crollano i nuovi positivi (-2.484) ma aumentano i morti (+111). Il 53% dei nuovi contagi viene dalla Lombardia

Crescono di 416 i casi totali di coronavirus in Italia secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Mancano, per ora, i dati relativi alla Regione Abruzzo che non sono pervenuti. Il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia tocca quota 232.664: in ulteriore casi rispetto agli ultimi giorni gli attualmente positivi, che scendono di ben 2.484 unità: sono 43.691. Aumentano anche i guariti, 155.633 (+2.789 rispetto al dato di ieri) ma purtroppo in lieve aumento ci sono anche i decessi: 33.340 in totale, 111 in più da ieri.

In Lombardia i contagiati sono 221 in più (ieri 354), pari al 53,1% dell'aumento odierno in Italia. I dati sono stati resi noti dalla Protezione civile. Ci sono 6 regioni a zero contagi: Abruzzo, Umbria, Sardegna, Molise, Calabria e Basilicata.

