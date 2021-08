Covid Italia, un contagiato su 4 ha meno di 18 anni: solo il 5% tra over 70. I dati Iss dell'ultimo mese

Lunedì 16 Agosto 2021, 14:02 - Ultimo aggiornamento: 14:05

Covid in Italia: un quarto dei contagi negli ultimi 30 giorni è stato registrato fra i ragazzi sotto i 18 anni. Solo il 5,22% dei casi segnalati ha invece riguardato over 70. Cambia così il quadro dell'epidemia nel Paese secondo i dati riportati dall'ultimo aggiornamento (al 15 agosto) della Sorveglianza integrata Covid-19 in Italia dell'Istituto superiore di sanità ( Iss).

APPROFONDIMENTI IL REPORT Sicilia e Sardegna con rianimazioni più piene ZONA GIALLA Sicilia verso la zona gialla dal 23 agosto ITALIA Foto I NUMERI Covid, i contagiati non vaccinati in ospedale sono sette volte... L'INTERVISTA Variante Delta e vaccini, Galli: «La terza dose? Non... IL REPORT Variante Delta, allarme Iss: «In aumento l'incidenza... PODCASTascolta Green pass obbligatorio, quando può essere revocato: le...

Green pass nelle mense aziendali, da oggi è obbligatorio: tutte le regole nei luoghi di lavoro

Covid Italia, un contagiato su 4 ha meno di 18 anni: solo il 5% tra over 70

Dati che confermano che in questa fase ad essere particolarmente colpiti dal virus sono proprio i giovanissimi, più che gli anziani un tempo target ideale di Sars-CoV-2. Secondo il grafico aggiornato, su 141.728 casi Covid degli ultimi 30 giorni considerati, il 25,2% è risultato concentrato nella fascia d'età da 0 a 18 anni. La fetta più piccola dei contagiati sono proprio gli over 70, 5,22%, mentre la più grossa è la fascia fra i 19 e i 50 anni, che pesa per il 54%.

Completano il quadro i 51-70enni, che rappresentano il 15,6%. Stringendo l'obiettivo sui contagiati tra 0 e 19 anni, negli ultimi 30 giorni in tutta questa fascia d'età (dove la parte più ampia è rappresentata da asintomatici, paucisintomatici e forme lievi), i casi severi risultano marginali sebbene più presenti sotto l'anno d'età.

I dati

Sono stati 397 i morti per Covid e 141.735 i contagi censiti in Italia negli ultimi 30 giorni, di cui 1.652 hanno riguardato operatori sanitari. Il 52,3% dei contagiati dell'ultimo mese sono maschi, il 47,7% femmine. I guariti in 30 giorni sono stati 72.907. Da inizio pandemia nel Paese sono stati oltre 4,4 milioni i casi segnalati di cui 140.326 fra sanitari. I morti hanno raggiunto quota 127.568 (2,9% del totale dei casi censiti). L'età mediana dei contagiati è di 46 anni guardando al dato complessivo da inizio pandemia, mentre negli ultimi 30 giorni è stata ben più bassa: 28 anni.