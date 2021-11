Austria, da domani lockdown per i non vaccinati. Il cancelliere: «Tasso di vaccini vergognoso»

Adesso è ufficiale: scatta domani (lunedì 15 novembre) in Austria il lockdown per le persone non vaccinate contro il Covid. È quanto è stato deciso in un incontro tra il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg ed i governatori delle regioni.

Lockdown per no vax in Austria, coprifuoco in Olanda: l'Europa si trincera contro il Covid

Austria, lockdown per i no vax. In Norvegia nuove restrizioni. Olanda verso coprifuoco da sabato

Nei giorni scorsi erano state già irrigidite le misure restrittive, con il divieto di accesso a gran parte dei luoghi pubblici per le persone non ancora vaccinate. «Dobbiamo aumentare il tasso di vaccinazione: è vergognosamente basso», ha spiegato Schallenberg, annunciando, in conferenza stampa, l'entrata in vigore del lockdown.

«La situazione è grave - ha aggiunto - non facciamo questo passo a cuor leggero ma purtroppo è necessario». Circa il 65% della popolazione è completamente vaccinato contro il Covid, riporta il Guardian, secondo il quale si tratta di uno dei tassi più bassi dell'Europa occidentale. Ieri, le autorità sanitarie austriache avevano registrato un nuovo record di casi, con oltre 13mila contagi.

BREAKING: Austria approves a lockdown for the unvaccinated, starting from midnight. — The Spectator Index (@spectatorindex) November 14, 2021

LE MISURE - I non vaccinati potranno uscire di casa solo per il lavoro, per acquisti di prima necessità e per «fare due passi», come ha spiegato Schallenberg. Ci saranno controlli a campione. «Non viviamo in uno Stato di polizia, non possiamo e vogliamo controllare a ogni angolo di strada», ha commentato. Ci sarà anche l'obbligo vaccinale per i sanitari. Secondo l'epidemiologo Gerald Gartlehner, intervistato dall'Apa, non basterà un lockdown per i non vaccinati per spezzare la curva di contagi esponenziale. In Alta Austria l'incidenza settimanale è di 1.195 e a Salisburgo addirittura di 1.236. «Serve almeno un divieto di eventi per quattro settimane», ha commentato. Con un lockdown nazionale per i No vax, la situazione potrebbe invece stabilizzarsi a Vienna e in altri Laender con una curva più bassa. Gartlehner spezza anche una lancia per un anticipo della terza dose. Nel frattempo l'Alta Austria ha annunciato fino al 6 dicembre lo stop alla movida. Nel land Salisburgo i mercatini di Natale apriranno per i vaccinati e guariti, ma senza la somministrazione di alcol.