AstraZeneca, morta Camilla Canepa: la 18enne ligure colpita da trombosi dopo la prima dose di vaccino. Sequestrato il lotto

È morta Camilla Canepa, la ragazza di 18 anni ricoverata da domenica al Policlinico San Martino di Genova. La giovane è stata colpita da una trombosi a distanza di 15 giorni dalla prima dose del vaccino AstraZeneca. La ragazza, il 25 maggio, aveva partecipato ad un Open Day, organizzato apposta per spingere la campagna di vaccinazione tra i giovani. «Purtroppo, poche ore fa, Sestri Levante è stata colpita da un lutto che mai avremmo voluto vivere - dice la sindaca di Sestri Valentina Ghio -. L'amministrazione comunale e tutta la città si stringono intorno alla famiglia della ragazza scomparsa oggi. In questo momento di dolore esprimo tutto il mio affetto e la mia vicinanza ai familiari di Camilla».

La 18enne di Sestri Levante (Genova) era stata sottoposta a un intervento di neuroradiologia per rimuovere meccanicamente il trombo: in seguito l’equipe neurochirurgica era intervenuta con un’operazione, necessaria ad allentare la pressione intracranica derivante dall’emorragia. I genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi. Secondo quanto si apprende sono cinque le persone che beneficeranno degli organi di Canepa.

L'agonia di Camilla

La ragazza si era vaccinata nella Asl di residenza 'dopo anamnesi vaccinale negativa'. «Il 3 giugno si è recata in pronto soccorso con cefalea e fotofobia. È stata sottoposta a tac cerebrale ed esame neurologico, entrambi negativi. È stata dimessa con raccomandazione di ripetere gli esami ematici dopo 15 giorni», avevano spiegato Regione e Alisa ricostruendo la vicenda. «Il 5 giugno è tornata in pronto soccorso con deficit motori ad un emilato. Sottoposta a Tac cerebrale con esito emorragico, è stata immediatamente trasferita alla Neurochirurgia del San Martino». La giovanissima era prima stata sottoposta a un primo intervento per rimuovere il trombo e quindi a un secondo intervento per ridurre la pressione intracranica derivante dall'emorragia. La Direzione del Policlinico aveva quindi attivato le previste segnalazioni nell'ambito delle procedure di farmacovigilanza verso Aifa, nelle quali sono stati indicati anche i farmaci assunti dopo la vaccinazione. Gli aggiornamenti dei giorni successivi avevano parlato di una situazione stabile con la ragazza ancora in gravissime condizioni. Il 4 aprile era morta, sempre all'Ospedale San Martino di Genova, una giovane insegnante genovese di 32 anni, Francesca Tuscano, che era stata vaccinata con AstraZeneca il 22 marzo nel corso della campagna vaccinale per i docenti. L'autopsia aveva confermato un quadro «trombotico ed emorragico cerebrale» come causa del decesso.

Salvini frena sui vaccini ai ragazzi - «Vaccini a bimbi e ragazzi »sconsigliati« da Paesi europei, riviste scientifiche e medici. Stop, sulla salute dei nostri figli e nipoti non si scherza». Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini.

Sospeso il lotto Abx1506

Il lotto Abx1506 del vaccino anti-Covid di AstraZeneca è stato «sospeso tempestivamente in data 8 giugno, dopo la seconda segnalazione» di sospetta «reazione avversa». Lo precisa l'azienda sanitaria della Liguria Alisa. «Ricevuta la seconda segnalazione relativa alla donna savonese di 34 anni ricoverata all'ospedale Policlinico San Martino, che ha seguito quella della giovane di 18 anni già ricoverata nello stesso ospedale genovese - informa una nota - accertata l'appartenenza delle dosi somministrate allo stesso lotto», questo «è stato sospeso in via precauzionale. «Dalla ricognizione effettuata da Alisa per verificare eventuali giacenze del lotto in questione nelle sedi di vaccinazione della Liguria - si legge - risultano 81 flaconi» così ripartiti: Asl 1 - 27 flaconi, Asl 2 - 2 flaconi, Asl 3 - 34 flaconi, Asl 4 - 18 flaconi, Asl 5 zero flaconi. «La rete di farmacovigilanza si è attivata tempestivamente ed efficacemente per raccogliere e trasmettere ad Aifa le segnalazioni ricevute per i successivi approfondimenti - afferma Barbara Rebesco, direttore Politiche del farmaco di Alisa - In via cautelativa, fino a nuova comunicazione, abbiamo deciso di sospendere il lotto interessato appena ricevuta la seconda segnalazione di reazione avversa appartenente allo stesso lotto».

Omicidio colposo - Dopo la morte della studentessa, la procura di Genova ha cambiato il reato con cui era stato aperto il fascicolo che è passato da atti relativi, a omicidio colposo a carico di ignoti. Il pubblico ministero Stefano Puppo insieme al procuratore Francesco Pinto disporranno nelle prossime ore l'autopsia che verrà affidata con ogni probabilità al medico legale Luca Tatjana e all'ematologo Franco Piovella. I due esperti hanno già eseguito gli esami sugli altri quattro casi di decessi dopo vaccini. Il primo è stato quello della docente Francesca Tuscano di 32 anni e poi di tre anziani, tra i 70 e gli 80, a cui erano stati somministrati Astrazeneca e Pfizer.

Il rapporto Aifa sui casi di trombosi

I casi di trombosi venose intracraniche e in sede atipica in soggetti vaccinati con Vaxzevria di AstraZeneca sono in linea con quanto osservato a livello europeo: 1 caso ogni 100.000 prime dosi somministrate e prevalentemente in persone con meno di 60 anni. Nessun caso è stato segnalato dopo la seconda dose: è quanto rileva il quinto Rapporto di Farmacovigilanza sui Vaccini Covid-19.