Liguria, la mezzaluna italiana

La Liguria è una regione, famosa per la sua forma a mezzaluna, nell'Italia nord-occidentale. La sua costa mediterranea è nota come Riviera ligure. I 5 allegri villaggi di pescatori delle Cinque Terre, così come le eleganti Portofino e Santa Margherita Ligure, si trovano sulla costa orientale o Riviera di Levante. La costa occidentale, la Riviera di Ponente, ospita invece Sanremo, una località antica con un casinò di inizio '900 e un lungomare fiorito, palcoscenico del famoso Festival della canzone italiana.

251 risultati per "LIGURIA"