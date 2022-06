Viaggi d'estate, Paese che vai Dieta Mediterranea che trovi. Il test: quanto narcisisti siamo?

Esportare la dieta mediterranea nel mondo adattandola ai cibi “giusti” di ogni Continente. Una sfida planetaria, una salvifica rivoluzione alimentare. Frutta, verdura, legumi, cereali integrali, conditi da olio extravergine di oliva. Porzioni su porzioni, come ci dice la letteratura scientifica, in grado di prevenire un lungo elenco di malattie. L’obesità diffusa, l’aumento delle malattie cardiovascolari, l’avanzare del diabete di tipo 2, l’impennata di ipertensione e colesterolo alto. La Dieta Mediterranea, per l’Unesco già Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità dal 2010, diventa Dieta Pianeterranea. Ne parliamo in MoltoSalute, inserto in edicola (e online) con i quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. C'è un focus anche sul narcisismo, con un test per capire se davvero lo siamo, narcisisti, oppure no. Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi e con Maria Pirro.