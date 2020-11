Zuppa, tutti i segreti del piatto più amato dalle star: una fusione di gusto e nutrizione

È uno degli alimenti più gettonati nella dieta degli italiani, soprattutto quando le temperature si abbassano. La passione per la zuppa ha contagiato anche i social e su Instagram l'hashtag #Soup spopola con quasi otto milioni di post. Se Gli americani vanno pazzi per questa bontà, al punto da dedicargli una giornata nazionale, il 4 febbraio, gli italiani non sono da meno. Nella versione surgelata, si calcola che nel 2019 nel nostro Paese se ne siano consumate ben 67.400 tonnellate. Il rapporto dell'Iias, istituto italiano alimenti surgelati, segnala un aumento dello 0,2% rispetto al 2018. I più consumati della categoria sono stati passati e zuppe classiche, che hanno segnato un +2,6% rispetto al 2018 (16.300 tonnellate quelle consumate in totale). Tra le ricette più amate dagli italiani ci sono al primo posto i passati, nella versione vegetale, la zuppa tradizionale, quella con orzo e legumi, quella con i cereali, quella leggera di verdure, quella di funghi porcini e castagne, quella con lenticchie e ceci.

Il successo della zuppa sia nella versione classica che come passato è principalmente dovuto alla sua versatilità: con gli ingredienti si può giocare all’infinito. Ma la zuppa è soprattutto un alimento con importanti qualità nutrizionali. Perfetta in inverno, è un’importante fonte di minerali, vitamine e fibre preziose per la funzionalità intestinale, senza dimenticare che basta davvero poco, per esempio la semplice aggiunta di pane e un’abbondante spolverata di parmigiano, per rendere la zuppa un eccellente piatto unico.

