Dieta, 4 mosse per rimettersi in forma con un regime equilibrato e soprattutto non punitivo

Una dieta in 4 mosse, semplice e soprattutto non punitiva. Alzarsi presto al mattino e praticare una leggera attività aerobica. Disintossicare il fegato con una dieta pesco-vegetariana. Riequilibrare la flora intestinale con fermenti probiotici. Idratarsi con acqua e tè verde bancha bevanda ricchissima di antiossidanti nemica giurata dei radicali liberi. Sono le quattro regole auree suggerite dalla nutrizionista e ricercatrice del Crea, Stefania Ruggeri all'ANSA, per rimettersi in riga subito dopo le feste con un regime equilibrato e sopratutto non punitivo. Un compito non facile, sopratutto dopo lo sfalsamento dei ritmi sonno-veglia tipici dei giorni di vacanza.

Dieta, ecco come smaltire i chili in più dopo le feste: kiwi e arance sono fondamentali



La parola d'ordine, secondo la nutrizionista, è prediligere alimenti e bevande in grado di disintossicare l'organismo eliminando le scorie che causano infiammazioni, gonfiore e spossatezza. «Basta una settimana di cattiva alimentazione con surplus calorico», fa sapere la ricercatrice, basandosi su diversi studi scientifici, «per modificare il 'microbiotà intestinale e portarci ad una disbiosi, vale a dire l'aumento dei cosiddetti batteri 'cattivì responsabile di un male assorbimento dei nutrienti e del rischio di sovrappeso».

