1° maggio 1944 A Roma il questore Pietro Caruso ordina la scarcerazione di Umberto Bianchi

di Enrico Gregori

A Roma il questore Pietro Caruso ordina la scarcerazione di Umberto Bianchi. Pietro Caruso è stato un militare e poliziotto. Questore di Roma sotto l'occupazione tedesca, sino al 4 giugno 1944, fu condannato a morte dall'Alta corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo. La notizia del processo contro Caruso ebbe ampia eco a Roma e presto sui muri della città iniziarono ad apparire scritte in rosso "Morte a Caruso". La notte del 18 Caruso fu trasportato al Palazzo di Giustizia e alloggiato in una piccola stanzetta dove era stata sistemata una branda. Qui richiese il permesso di lasciare la luce accesa per il resto della notte per poter leggere una Bibbia che gli era stata regalata dal cappellano di Regina Coeli ma gli fu vietato.



Marted├Č 1 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:05



