Roma, topi nell'ex scuola di Francesco Totti. Allarme al Manzoni: «Paura per i nostri bimbi»

«Diversi mesi fa erano solo un paio e si vedevano ogni tanto. Adesso sono triplicati. Se passa ancora del tempo senza che nessuno faccia nulla ci sarà l’invasione». È allarme tra i genitori degli alunni della scuola elementare Manzoni di via Vetulonia, preoccupati per l’aumento dei topi vicino ai bidoni dell’immondizia posizionati a pochi metri della istituto, la stesso che un tempo frequentava Francesco Totti. «È una vergogna. Voi ditemi se è normale che in una capitale europea io debba avere il timore che mio figlio possa essere morso da un topo mentre va a scuola. Neanche fossimo in un paese del terzo mondo», dice arrabbiata una madre. «Un giorno, mentre entrava in classe, mia figlia ne ha visto uno passargli molto vicino e si è spaventata», lamenta il padre di una alunna di prima. «Non si tratta di piccoli topolini, ma di animali belli grandi che potrebbero anche portare malattie. Il Comune deve fare qualcosa anche perché non è la prima volta che succede. È un problema che c’è sempre stato» dice Marco, che abita insieme al figlio Pietro non molto lontano dalla scuola. Il timore corre anche sui social e tra le chat dei genitori dove, ogni giorno, è un susseguirsi di foto e video degli animali che scorrazzano vicino all’istituto.



LA DIRIGENTE



Rabbia e paura che hanno spinto le famiglie a coinvolgere la scuola che «aveva già fatto una richiesta per la rimozione dei bidoni che, tra l’altro, nei mesi più caldi causano anche un cattivo odore.

Ora, dato il peggioramento della situazione, l’istituto ha sollecitato chi di dovere», spiega Francesca, la madre di una bimba che frequenta la terza elementare. «La dirigente scolastica è quindi al corrente del fatto che la situazione è degenerata», prosegue la donna. Al momento gli animali non sono entrati nelle aule, ma nessuno può escludere che non accada. «Nel giardino della scuola - dice ancora Francesca - ci sono diverse trappole per topi, che sono state controllate di recente e per fortuna non avevano animali bloccati all’interno. Ma il pericolo che possano entrare a scuola c’è, anche perché potrebbero essere attirati dal cibo della mensa. Sarebbe un disastro». Un pericolo per gli alunni e anche per l’integrità degli alimenti.



L’AMMINISTRAZIONE



Ed è per questo che alcuni genitori hanno deciso di contattare personalmente l’amministrazione comunale. Una serie di email alle quali hanno risposto gli uffici competenti dicendo di essere a conoscenza della situazione. «Mi hanno scritto dall’Assessorato alle politiche educative e scolastiche dicendo che martedì mattina il Dipartimento ambiente ha fatto un sopralluogo». A un altro genitore, invece, hanno detto che è stato attivato il servizio di derattizzazione del Comune, «speriamo davvero che sia così e che tutto si risolva presto» dicono in molti mentre aspettano i figli all’uscita.



GLI ABITANTI



Una situazione sempre più preoccupante che allarma l’intero quartiere, come sottolinea Marisa che tutte le mattine porta a spasso il suo cagnolino Papi. «Quando arrivo in prossimità dei bidoni - dice la donna - mi giro e torno indietro. Ho paura che quei topi possano mordere il mio cane, del resto sono grandi quasi come lui». Lo stesso fanno anche altri proprietari dei cani. «La colpa però - dice uno di loro - è delle persone che non rispettano l’ambiente e buttano l’immondizia fuori dagli appositi bidoni. Così è normale che la zona diventi un ricettacolo di animali». Non ci sono infatti solo topi, spesso gli abitanti vedono anche i gabbiani mangiare rifiuti gettati fuori dai cassonetti. «È una situazione indecorosa che va risolta» ripete arrabbiato un uomo mentre passeggia con suo figlio.