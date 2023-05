Roma, i volontari di Retake e Municipio VII insieme per la cura del verde di Largo Don Orione. «E’ il giorno della rinascita»

Bottiglie di vetro, carte e rifiuti di ogni genere ora non ci sono più. Al loro posto tante belle rose, margherite ed un’area verde ben curata grazie al lavoro dei volontari di Retake Gruppo Appio Latino - coordinati da Alfredo Mancia - impegnati nel ripristinare il decoro urbano di Largo Don Orione, nel Municipio VII. Una piazzetta storica e frequentata dai cittadini, ma nel tempo diventata teatro di degrado. Il lavoro dei tanti volontari insieme ad associazioni attive sul territorio ha riguardato non solamente la riqualificazione del contesto urbano di Largo Don Orione e via Mondovì, ma la volontà di (ri) portare la comunità stessa a far rivivere la piccola piazzetta. Attraverso interventi di cura dello spazio e di iniziative popolari che permettano ai cittadini di riprendersi il proprio territorio, riviverlo in maniera partecipata ed educare e sviluppare quel senso di appartenenza. Eventi culturali, quindi, racchiusi all’interno di una cornice, di un patto di collaborazione tra Retake Roma, il Municipio VII e le diverse associazioni presenti sul territorio: A.N.I.T.A Garibaldi APS, Libreria Ponteponete, AssembLAbili e Labsus- Laboratorio per la sussidiarietà e periferiacapitale. “Un progetto in fase embrionale - ha spiegato Alfredo Mancia - e che speriamo possa attivarsi anche in altri spazi pubblici della Capitale.”

“Come Giunta municipale siamo molto soddisfatti e orgogliosi di questo processo”, ha detto al Messaggero il Presidente del Municipio VII, Francesco Laddaga. “Largo Don Orione è un luogo fortemente simbolico per il quartiere. Il progetto che abbiamo sostenuto e favorito - ha sottolineato - riguarda realtà molto attive sul territorio. Noi lo abbiamo detto sin da subito: la vera ricchezza del Municipio VII è la forza civica della cittadinanza attiva: associazioni, comitati che svolgono una grande lavoro e che spesso, secondo me, viene derubricato - in modo errato - da parte di qualcuno." “La sussidiarietà - ha continuato Laddaga - è un valore importantissimo. Con Labsus e Fondazione Charlemagne - che hanno dato un grande contributo a questo processo - stiamo facendo un lavoro importante affinché passi la consapevolezza che i beni comuni sono di tutti. L’amministrazione può curarla, pulirla, mantenerla e dobbiamo assolutamente farlo, ma la collaborazione dei cittadini è chiaramente una cura ulteriore che può rendere i nostri luoghi sempre più belli e di comunità.” “Da oggi - ha concluso il Presidente Laddaga - Largo Don Orione rinasce. Un progetto che non termina qui e che riguarda la cura e co-progettualità di questo spazio. Unire le nostre forze - amministrazione, associazioni e realtà presenti sul territorio - per renderlo un luogo vivo e di cultura.”