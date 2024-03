Show e ospiti vip per il nuovo centro Kia a via Tiburtina Apertura show per la nuova sede Kia di Auto Royal Company a via Tivoli, sulla via Tiburtina a due passi dal G.R.A

Apertura show per la nuova sede Kia di Auto Royal Company a via Tivoli, sulla via Tiburtina a due passi dal G.R.A. L'ingegner Luca Cerasi ha dato il benvenuto a ospiti e vip (vista la conduttrice radiofonica Miriam Fecchi) come il managing director e COO di Kia Italia, Giuseppe Bitti, e il presidente Kia Italia, Key Young Choi. I nuovi modelli elettrici al centro dell'interesse dei numerosi ospiti che hanno potuto assistere ad uno spettacolo di musica e danza, oltre al dj set, curato da Extasia. © RIPRODUZIONE RISERVATA