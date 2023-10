“Viva l’Italia” al teatro Tordinona, scritto da Franca De Angelis, con Anna Cianca, regia di Rosa Masciopinto

Venerdì 27 Ottobre 2023, 15:59







A teatro per conoscere la storia di una Forrest Gump dei nostri tempi.

Va in scena da giovedì 26 a domenica 29 ottobre al Teatro Tordinona - Sala Pirandello (Via degli Acquasparta, 16), lo spettacolo “Viva l’Italia”, scritto da Franca De Angelis, con Anna Cianca, regia di Rosa Masciopinto.

VIVA L'ITALIA è un dramedy che racconta la storia di Italia, una donna entrata nella terza età con un disturbo cognitivo che le fa vivere la realtà come fosse una bambina.

Una produzione di Scostumato Teatro in collaborazione con Eranos