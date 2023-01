Sabato 28 Gennaio 2023, 08:38

Cinema che passione. Anche quando fuori c’è un freddo polare: neanche il gelo ferma un plotone di vip. L’occasione è speciale: la nuova proiezione del film di Paolo Genovese “Il primo giorno della mia vita”, con il regista che racconta aneddoti e i momenti importanti che hanno creato poi la sceneggiatura. Ed è ovviamente struscio glam. Sguardi di ammirazione per il caldo pellicciotto ecologico, tutto azzurro, di Antonella Elia, su jeans e scarponcini neri. L’attrice raggiunge l’Uci Cinemas di Parco Leonardo scortata dal suo compagno Pietro Delle Piane.

Total black, invece, per la bella ex miss Italia Nadia Bengala, che cattura come sempre gli sguardi degli avventori. Accolti dal padrone di casa Edoardo Francesco Caltagirone, scendono dalle auto il regista accompagnato dal vice presidente e amministratore delegato di Medusa Film, Giampaolo Letta.

Più tardi appare Valerio Mastandrea, tra gli interpreti del movie, che arriva a bordo della sua auto. Goloso rinfresco light ed ecco il regista e l’attore avviarsi verso la sala, ma prima uno stop con divertente gag al controllo biglietti. Lungo il foyer del cinema Antonio Flamini e Marzia Caltagirone accolgono anche l’attrice Gaia Zucchi, Alex Partexano scherza con i fotografi, Enio Drovandi in cappello da cowboy, Saverio ed Eleonora Vallone, in bianco e nero, la modella Joseana Platania, e Lucia Stara. Si prosegue con Paola Lavini, che sceglie anche lei il bianco e nero.

Tutta sui toni del ciclamino, la mise della dolce Metis Di Meo che saluta la collega Claudia Campagnola, in sgargiante teddy coat color rosso. Si riconoscono l’attrice Monica Carpanese, in cappottino a quadretti, il regista Kassim Yassin Saleh con gli attori Miloud Mourad Benamara e Alberto Lancellotti, e il volto di tante pubblicità Pietro Romano, che scherza con gli amici. Breve saluto in sala di Genovese e Mastandrea. Applausi a fine spettacolo.



Molti i commenti tra i presenti per la storia appena rappresentata. E a tarda sera ci si dà già appuntamento per la prossima vision. Perché il mondo degli appassionati del grande schermo non si ferma mai.