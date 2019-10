Auditorium, Massimo Leoni per la prima volta al Parco della Musica con le sue “Canzonette morali”

Si esibirà per la prima volta live all'Auditorium Parco della Musica di Roma il 21 novembre Massimo Leoni, con le sue "Canzonette morali". Un lavoro discografico uscito in primavera, che lo ha visto duettare con importanti voci femminili del calibro di Giorgia (con "Pensieri dalla zattera") e Susanna Stivali (in "Pioggia dolce"). Canzoni d’autore, echi di progressive rock, impianto musicale importante per i brani interamente composti dallo stesso Leoni.

Massimo Leoni canterà accompagnato da Andrea Pavoni e Alfredo De Donno (tastiere e computer programming), Gianluca D'Alessio e Fabiano Lelli alla chitarra, Alessandro Sanna al basso e contrabbasso, e Adamo De Santis alla batteria.

