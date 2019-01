Un divertente quanto toccante spaccato di vite umane. Elena Bonelli porta in scena le vite rocambolesche di Anna Magnani e Gabriella Ferri, due icone di Roma, donne straordinarie e artiste immense, mettendo a confronto le loro storie ed i loro sentimenti attraverso canzoni, duetti, monologhi e proiezioni.



Due donne incredibili, dal talento indiscusso ed eccezionale che vengono interpretate e raccontate attraverso i loro grandi successi, gli amori, i tradimenti, la popolarità, la solitudine ed i tanti colpi di scena che hanno caratterizzato la vita di entrambe.



Elena Bonelli, affiancata da Stefano Reali in qualità di attore e pianista, oltre che regista dell’opera, è accompagnata, sul palco, da Giandomenico Anellino alla chitarra, Dario Rosciglione al contrabbasso e Gianni Oddi al sax e clarinetto. Elena Bonelli, attrice e cantante, Voce di Roma nel mondo, dal 2002 ha rilanciato e portato nei teatri più prestigiosi, in Italia e all'estero, la canzone romana in un'elegante veste sinfonica con le migliori orchestre.



Mecenate della canzone romana, è ideatrice del progetto “Dallo stornello al rap” che lancia nuovi talenti e avvicina i giovani alla tradizione musicale capitolina, facendola entrare per la prima volta come materia di studio nelle università d’Italia e del mondo. Grazie a questo progetto la canzone romana sta rivivendo nuovi fasti. www.elenabonelli.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA