Roma, Dario Argento oggi al cinema Giulio Cesare

Maestro del brivido. È questa la definizione per antonomasia di Dario Argento nel mondo. A partire dagli anni Sessanta, il regista romano, - oggi 82enne - ha spaziato dal thriller all'horror, e il suo primo film, "L’uccello dalle piume di cristallo", nel 1970 consacrò definitivamente il filone del “giallo all’italiana”. Sul padre di "Suspiria" e "Inferno" si è scritto e detto molto, ma forse c'è ancora qualcosa da sapere.

Appuntamento al cinema Giulio Cesare

E sarà proprio lui stesso a svelarlo, questa sera a partire dalle ore 20 al cinema Giulio Cesare, dove dialogherà di cinema, musica e letteratura con il critico Steve Della Casa.

Durante l'incontro sarà presentato il libro "Dario Argento: Due o tre cose che sappiamo di lui." Il libro, edito da Electa anche in lingua inglese, (la prefazione è a cura dello stesso Steve Della Casa) è stato presentato per la prima volta in occasione della rassegna cinematografica organizzata da Luce Cinecittà in collaborazione con il Lincoln Center a New York in un evento-omaggio per il grande regista.

Fiore Argento, chi è la concorrente dell'Isola dei famosi: età, carriera e lavoro

«La vera ricchezza del libro sono i contributi di personaggi che lo hanno conosciuto, come la scrittrice Banana Yoshimoto, il produttore Carlo Bixio e i registi John Carpenter e George A. Romero. Non è un semplice saggio o un’antologia come i molti libri scritti precedentemente su Dario. È qualcosa fuori dagli schemi» dice Della Casa, curatore del libro, che si definisce un “argentiano di ferro”.

«Inoltre, ho voluto investire fortemente sulle foto, rare, per omaggiare la particolare cura visiva che Dario ha sempre avuto nei suoi film.

Nel mondo lui è considerato un vero e proprio autore del cinema, al di là del genere».

Asia Argento, prima uscita pubblica con il fidanzato Michele Martignoni (di 21 anni più giovane)

A seguire, verrà proiettato il capolavoro “Profondo Rosso” in edizione restaurata. Ancora oggi l’iconica colonna sonora dei Goblin e l’inquietante nenia infantile suscitano più di un brivido lungo la schiena. Un chiaro segno di immortalità.