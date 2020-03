Coronavirus, rimandata l'apertura della casa museo di Alberto Sordi

La Fondazione Museo Alberto Sordi e la società C.O.R. organizzatrice degli eventi del Centenario Alberto Sordi 1920–2020 comunicano che, in considerazione della situazione generale causata dal coronavirus, tenuto conto dei provvedimenti preannunciati dal Governo, hanno ritenuto di sospendere la cerimonia inaugurale e l’apertura previste per i prossimi 6 e 7 marzo. Alla luce di quanto sopra si comunicano le nuove date di apertura di Villa Sordi e della mostra del Centenario a oggi previste per il 2 e il 3 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA