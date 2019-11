Virginia Raggi diventa un fumetto, la mossa per parlare ai teen

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’era della comunicazione politica che passa dai meme dei social network, il Campidoglio non sta a guardare. E così Virginia Raggi diventa un fumetto. La matita è quella di Marione Improta. Il quale, dopo aver tentato la carta del parlamento con il M5S, ha messo a disposizione la sua arte (in maniera gratuita) per il Campidoglio.E allora ecco Virginia in versione pizzardone pronta a punire gli zozzoni, chi imbratta la città, chi deturpa i monumenti. Il duro braccio della legge, insomma.Nella prima vignetta pubblicata su Facebook la vigilessa Raggi guarda con fare severo (braccia conserte, sguardo cupo) un writer che ha appena lasciato la sua impronta a Bocca della verità. Ad accompagnare la tavola - la prima di una lunga serie - la scritta «Rispetta i tuoi monumenti, sono già belli così» e poi «multa», «daspo», «pulisci». La mossa comunicativa è studiata per parlare ai più giovani. La campagna ha un filo conduttore: il cuore. Che la grillina indossa sul cinturone da poliziotta municipale. Tolleranza zero, ma restando umani.Servirà questa mossa alla sindaca per scrivere l’ultima striscia del suo fumetto personale (ovvero la ricandidatura e la nuova elezione)?