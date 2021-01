A bordo del suo motorino gira per tutta Roma consegnando a domicilio. Non cibo pronto, ma teatro - pillole di teatro - in un ampio menù. Avete un balcone, un cortile, una finestra? Michela Cesaretti Salvi, attrice e cantastorie, vi porta lo spettacolo a casa aderendo così, anche nella Capitale, al progetto dell’attore pugliese Ippolito Chiarello delle Usca (Unità di soccorso creatività artistica). “Teatro Delivery” è la risposta dell’arte al Covid e alle sue restrizioni: perché come il cibo, il teatro nutre l’anima. Si sceglie un menù degli spettacoli, a partire da 20 euro, tra commedie, tragedie, favole per bambini (basta dare un’occhiata al sito michelacesarettisalvi.it) e si contatta direttamente l’artista alla email michelacesarettisalvi@gmail.com.

Il contributo si intende per nucleo familiare/finestra/piccolo gruppo e il pagamento è alla consegna. E per le famiglie che non hanno la possibilità economica il servizio è gratuito. Non solo. Chi ha degli spazi idonei per lo svolgimento in sicurezza della performance (ampi cortili, terrazzi condominiali, strade chiuse) può metterli a disposizione e se la situazione nelle scuole si dovesse “normalizzare” si potrà organizzare anche sotto le finestre di una classe. Perché una cosa è sicura: the show must go on.

