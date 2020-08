© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei posti di mare l’estate è la stagione in cui si possono fare gli incassi buoni, ricorrendo se necessario a tecniche di marketing molto spinte. Così sulla spiaggia libera di Terracina un uomo che (autorizzato dal Comune) noleggia ombrelloni e lettini, con grande senso del business e della strategia commerciale ha deciso di proporre ai bagnanti un’offerta davvero difficile da rifiutare. Considerando che per un giorno un ombrellone costa 6 euro e un lettino pure 6 euro, al cliente che volesse aggiungere un secondo lettino il nostro uomo propone uno sconto sensazionale: per un ombrellone da 6 euro e due lettini da 6 euro il prezzo sarà, udite udite, mi voglio svenare, di 18 euro. Paghi tre e prendi tre, e come si fa a dire di no? Nel frattempo dalla battigia risuona l’urlo di un ambulante nordafricano «Cocco e noccolineee!» con un’allitterazione che certo non è un errore ma una brillante invenzione linguistica per attirare l’attenzione, un altro vecchio espediente da esperti pubblicitari. Un romano in vacanza si ferma a studiare il cartello con i prezzi di lettini e ombrelloni, per capire dove possa nascondersi la fregatura. Ci pensa un po’ e dice: «Adesso vado a chiedergli se mi dà un ombrellone e tre lettini a 24 euro. Ma secondo me non ci casca e mi dice di no».