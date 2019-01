I buoni propositi per il 2019? «Meno social e più vita vera»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Uscire da Instagram e incontrare gli amici».«Meno Netflix più vita vera». E ancora: «Farsi selfie e non ritoccarli». «Silenziare per un anno i gruppi di Whatsapp molesti».Dite la verità: avete cominciato anche voi a stilare la lista dei buoni propositi per il 2019? Se non l’avete ancora fatto potete dare un’occhiata in rete dove l’hashtag dedicato alle “cose da fare nel nuovo anno” conta già centinaia di post e (neanche a dirlo) i più condivisi dai ragazzi sono proprio quelli che riguardano la “disintossicazione” dai social.Da Instagram a Twitter ecco una lista delle promesse fatte da popolo del web. «Fare meno stories consecutive», perché c’è un limite a quante storie di seguito i tuoi follower sono disposti a sopportare. «Usare i messaggi vocali solo se strettamente necessario», «disabilitare le notifiche» e «fare pulizia dei contatti tossici», perché siamo sinceri quanto vi annoiano le foto di famiglia di persone di cui neanche ricordate il nome? Infine, l’obiettivo più difficile da raggiungere: «Spegnere il telefonino e vedere più spesso gli amici a cui tieni». Con la speranza che non rimangano solo parole. Anzi, post.veronica.cursi@ilmessaggero.it