I ragazzini senza muretto, l’appuntamento è online

di Raffaella Troili

Ci vediamo alle quattro!”. Ah vedi che bello oggi esce, prende aria, socializza. Come non detto l’appuntamento con gli amici è on line, la piazza è virtuale, nessun muretto, cortile, villa, al massimo parco pacifico o un boschetto bisunto.

E no, non parla mica da solo non è tutto matto, ecco perché non risponde alla domanda “pasta lunga/pasta corta?”: perché è on line, sta giocando con amici o sconosciuti. Chissà chi è Giorgino, sarà di buona famiglia... “A ma’ che hai capito, è solo quello col piccone, nabbo vuol dire scarso, pro significa fortissimo”.



Si gioca in cento a Fortnite e si sfidano avversari di tutto il mondo. Meno male almeno parla un po’ di inglese oltre a sparare alla rinfusa. Ma gli scambi sono essenziali, l’amicizia finta, solo un pretesto per giocare.

Jonathan taglia corto dice che abita vicino al palazzo della Regina a Londra poi corre a prendere le munizioni. E questo chi è? Il tutorial a tavola con il telefonino appoggiato al bicchiere? Anche no?! “A ma’ è Cicciogamer, uno youtuber, il più bravo in Italia a questo gioco. Ma ogni tanto da’ anche lezioni di cucina”. Bandiera bianca.



Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:05



