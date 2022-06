Precipita da un muretto mentre sistema un terreno: morto sul colpo

Stava pulendo un'area di sua proprietà, eliminando erbacce e sistemando le alberature presenti, quando all'improvviso è precipitato a terra e ha battuto il capo. E' morto nella mattinata di ieri un uomo di 82 anni, di Lettomanoppello (Pescara), proprio mentre si prendeva cura del suo terreno, in via Don Minzoni. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi: un'ambulanza medicalizzata del 118 che però, purtroppo, nulla ha potuto fare per aiutare l'anziano.

L'uomo è caduto da un muretto di circa quattro metri e, precipitando, ha battuto il capo sulla pavimentazione in cemento. Secondo i primi accertamenti è morto sul colpo: il corpo è stato quindi trasferito all'ospedale di Pescara dove verrà eseguita l'ispezione cadaverica. Non si esclude che alla base della caduta possa esserci stato un malore. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri di Lettomanoppello, coordinati dal maggiore Giovanni Savini comandante della compagnia di Popoli, che hanno svolto i primi accertamenti sul posto.

Possibile anche che sulla vicenda abbia influito anche la giornata estremamente calda, che potrebbe in qualche modo aver provocato il malore nell'anziano che stava lavorando. In via don Minzoni sono intervenuti anche i vigili del fuoco: la loro presenza si è resa necessaria anche per mettere in sicurezza i rami di un grande albero che l'anziano stava probabilmente sistemando. La squadra intervenuta ha quindi provveduto ad eliminare il pericolo costituito dai rami pericolanti, mentre i soccorritori e i carabinieri completavano le altre necessarie operazioni.