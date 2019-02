Il duo a caccia di follower con le flessioni in chiesa

Il sogno è uno: «Travolgere l’Italia». Che tradotto in soldoni vuol dire avere più follower possibili per diventare famosi e «spaccare». E come si travolge l’Italia secondo Ale e Cla, studenti romani quindicenni con la fissa dei like e l’ambizione di diventare youtuber? Semplice, postando video su Instagram dove condividere le loro imprese «assurde» (nessuno osi pensare a competizioni sportive o meriti studenteschi), sperando in condivisioni che li facciano aumentare.



E allora eccoli, telefonino alla mano, mentre fanno flessioni in chiesa durante una messa, «ci è costato quasi le botte dei credenti ma siamo fieri di averlo fatto», con il sacco a pelo intenti a dormire dentro un negozio, mentre tirano wurstel dalla finestra di casa o fanno finta di masturbarsi davanti a un’edicola alla ricerca di una rivista porno per poi spiegare all’edicolante furioso «stiamo scherzando». E per far parlare di sé, il duo da 767 follower, si spinge pure oltre: arrivando a rubare la frutta dalle cassette di un minimarket mentre il titolare li insegue per strada. «Nuovo video assurdo: rubare da un bangladino – scrivono per attirare utenti – condividetelo e spacchiamo tutto». Ne siete proprio convinti?

