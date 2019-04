Docce a go go e denti splendenti: quando una fidanzata fa miracoli

Ma quante docce si fa? E i denti poi, mai lavati così tanto... Una pulizia così meticolosa è alquanto sospetta. Per non parlare del profumo sul collo, del deodorante, delle unghie curate: per carità non che prima fosse un “sudicione” ma è noto che gli adolescenti indolenti hanno gli ormoni agitati, dunque tendono a emanare odori forti e lo sanno bene gli insegnanti, che se ne ritrovano in classe una ventina tutti assieme e a volte delicatamente li invitano ad aprire le finestre, già alle medie... Tutto è cambiato. Bastava arrivasse la prima fidanzata, per trasformarlo in un bellissimo e profumato piccolo uomo. Gli occhi a forma di cuore non lasciano dubbi. Le risposte vaghe, quel perenne sguardo sovrappensiero, quel continuo chattare fatto di cuoricini, il cellulare sempre vicino ma capovolto, non sia mai che si scorgesse qualcosa... E poi i dialoghi: «Mamma esco con lei». «Ma domani non hai la verifica?!». «Mamma le devo fare un regalo per il primo mese». «Ma non ti sembra di aver speso troppo!?». Se per 30 giorni chiede i soldi per un braccialetto, per un anno che si potrà inventare? Magari si è lasciato, ma non è un pensiero vero e proprio. Deve essere stata una tentazione di Lucifero, subito rimossa.

