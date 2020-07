Covid, la seconda ondata camminerà con i giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Winter is coming. Un esperto della Royal Society of Medicine, parlando in radio alla Bbc, ha citato il Trono di Spade, per profetizzare una seconda ondata dell’epidemia del covid che camminerà sulle gambe dei più giovani. Per il direttore dell’ufficio regionale per l’Europa dell’Oms, Hans Kluge, la ripartenza del virus si sta costruendo anche sull’imprudenza che sta caratterizzando l’estate con bar, pub e disco che in molti Paesi funzionano come se non esistesse una pandemia. Kluge: bisogna comunicare meglio ai giovani, spiegare loro che «hanno una responsabilità verso se stessi, i genitori, i nonni e le comunità».Secondo The Guardian, in Germania c’è forte preoccupazione per i reckless’ partygoers, più o meno gli spericolati amanti della vita notturna. I giovani tedeschi dopo che a Maiorca hanno chiuso i locali notturni, si sono spostati in un’altra mecca turistica, Golden Sands, sul Mar Nero, in Bulgaria. Dicono le autorità tedesche: «Possono contagiarsi in vacanza e riportare la malattia alle famiglie». E Roma? Come nel resto d’Europa è mancata la capacità di spiegare a giovani (e non solo) che tra lockdown e incoscienza, ci può essere una corretta via di mezzo, che salva il divertimento, l’estate, ma anche l’inverno. Winter is coming, no?mauro.evangelisti@ilmessaggero.it